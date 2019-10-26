رضا شحاتة: مصر لا تعاني من أزمة بالهجوم.. وأرشح ريان للانضمام للمنتخب

أكد رضا شحاتة، المدرب العام لنادي الجونة أن متتخب مصر الأول لا يعاني من أزمة مهاجمين.



وقال شحاتة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "منتخب مصر لا يعاني من أزمة في الهجوم مثلما يقول حسام البدري مدرب المنتخب".



وأكمل: "أرى أن هناك عناصر جيدة في هذا الخط مثل مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان، لكن طرق اللعب تظلمهم أحيانا، فلا يجب أن اعتمد على الأطراف أو أدافع".



وأتم: "اتوقع أن ينضم أحمد ياسر ريان قريبا لمعسكر المنتخب، فهو مهاجم جيد ولديه مميزات، ويريد دائمًا القتال على الكرة والتسجيل".