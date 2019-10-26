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منوعات

انتحار المغني التونسي الشهير الشاب سمير.. والسبب زوجته

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:35 ص
انتحار الشاب سمير
انتحار الشاب سمير
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عزة عاطف
لم تدفع المشاكل الزوجية الفنان التونسي الشهير إلى قتل زوجته، وبدلًا من ذلك قام بقتل نفسه، مما أثار صدمة كبيرة في بلدته والوسط الفني كله، وبين متابعيه الذين لم يستوعبوا ما حدث بعد نشره لمقطع فيديو على صفحته في فيسبوك خلال تسجيل أغنيته الجديدة.

قام الفنان التونسي المعروف «الشاب سمير» بقتل نفسه في محافظة المهدية التونسية من خلال شرب مادة كيماوية لإبادة الحشرات، بعد مروره بضغط نفسي شديد لم يحتمله، وذلك قبل أيام من إطلاق أغنيته الجديدة "سميت بنتي على مرا نهواها".

وبرغم حمله سريعًا إلى المستشفى إلا أنه لم يصمد وفارق الحياة مباشرة وفقصا لقناة نسمة التونسية مما ترك الوسط الفني التونسي كله في صدمة شديدة مما حدث مع زميلهم.

وجاء في تحقيقات الشرطة أن الفنان دخل في مشاجرة حادة مع زوجته أدت إلى خلافات كثيرة مما تركه في حالة نفسية سيئة انتهت بانهيار عصبي دفعه للانتحار وإنهاء حياته، وقد تم نقل الجثة إلى قسم التشريع لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي.
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