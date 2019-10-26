جاية تنكد علينا.. لبنانية طلبت من مصريات وصفة للدايت.. شاهد رد الفعل.. صور

فكاهة وخفة ظل الأنثى المصرية لا يمكن أن تنافسها فيها أي إمرأه ، فإن الروح المرحة للبنات في مصر هي جزء من تكوينها، السخرية من مشكلاتها عامل أساسي في شخصيتها.





نشرت إحدى الفتيات اللبنانيات صورة لها وكتبت أنها تريد نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، حيث طلب نظام غذائي لإنقاص 10 كيلو من وزنها بأسرع وقت ممكن وتركت المجال مفتوح أمام الجميع حتى يعطي لها نصيحة غذائية.





ما حدث هو مسرحية كوميدية بالفعل ، لم تسخر المصريات من اللبنانيات بل تغزلن فيهن، وبالطبع تخلل بعض التعليقات الساخرة من طلب الفتاة، خاصة أنها نشرت صورة لها ومن وجهة نظر الكثير من المصريات أن وزنها وشكلها مثالي لا تحتاج إلى إنقاص وزن.





أكثر من حوالي 600 تعليق معظمهم يسخرن من طلب الفتاة التي كانت من وجهة نظر الكثير منهن ممشوقة القوام ولا تحتاج لإنقاص الوزن، إلا أن الروح الفكاهية لم تفارق مسرح الأحداث.



