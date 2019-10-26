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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 26/10/2019على الصعيد المهني والصحي والعاطفى

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:20 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم لجميع الأبراج .

الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تتعرض علاقتك بشريك حياتك للمنغصات وعليك أن تصبر لبعد غد.
عائليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه وتأخذ بمبدأ المشاركة

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا: القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على ملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في مواجهة برجك.. حاول أن تقاوم رغبتك في تصيد الأخطاء للآخرين ولشركاء الحياة

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: القمر يقترن بالمريخ في منزل الحب مما يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.
مهنيا واجتماعيا: المريخ في منزلك الخامس يمدك بالنشاط والرغبة في التجديد وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. فلا تتردد في إطلاق أفكارك.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: اليوم يقترن القمر بالمريخ في وضع معاكس وقد تميل لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة.
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وقد يكون هناك اجتماع عائلي عليك أن تشارك به وأن تنسى المضايقات.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثالث يعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الاختلاف، تعدك الكواكب بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال ويجب اليوم أن تتابع أمورك المهنية والمادية بحذر ودقة.
عاطفيا واجتماعيا: قد تميل اليوم نحو مقاومة كل شيء.. حاول أن تكون لبقا.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
صحيا وعاطفيا: اقتران القمر بالمريخ في برجك يمدك بالنشاط ويمنحك سحرا وجاذبية.
مهنيا واجتماعيا: اليوم القمر في برجك والوقت مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وانخفاض طاقتك اليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة.
مهنيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تكون أكثر كتوما ومتحفظا، كما أن اهتمامك بالتفاصيل الدقيقة يجعلك ترى الصورة بوضوح.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للانفتاح اجتماعيا ويساعدك على الاقتراب ممن تحب.
مهنيا: تنعم بتوافق مع البعض في محيطك المهني مما يشعرك بالسعادة ويساعدك أن تحصل على دعمهم.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر معاكس.. كن صبورا وتحكّم في حساسيتك وابتعد عن العصبية.
مهنيا: معاكسة القمر والمريخ قد تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك مهما كانت الاستفزازات.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يلائمك ويبعث الحماس في قلبك ويحفزك.
ماليا وعاطفيا: يوم مميز يحمل لك الحظ في المال والحب ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر.


الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات واليوم مثالي للبيع والشراء وتحديد هدفك والتخطيط لمستقبلك بدقة.
عاطفيا: فينوس والشمس بمنزل الحظ يمنحانك طاقة عاطفية وروح تفاؤل ويعدانك أيضا بأوقات حلوة


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