مرتضى منصور يطلق اسم الشهيد ادهم مسعد على غرف اللاعبين بنادي الزمالك.. فيديو

وضع نادي الزمالك أمس الجمعة، اسم الطفل أدهم الكيكي على غرفة اللاعبين داخل النادي، من أجل تخليده بعدما توفى في الطريق إلى برج العرب لحضور كأس السوبر المصري سبتمبر الماضي.





وقال مرتضى منصور في فيديو مسجل نشره أمس الجمعة: "أقل شيء يستحقه أدهم أن يتم تخليد اسمه، وأنا لم أجد مكان أفضل من غرفة ملابس اللاعبين، لأنه توجه إلى المباراة من أجل مساندة هؤلاء اللاعبين."





وتابع: "كل زملكاوي أصيل نرفعه فوق الرأس، لكن المتزملك لا يستحق منا أي تقدير ومن يشمت في خسارة الفريق لا ننظر إليه."



