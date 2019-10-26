ثبتوا نفسهم.. 3 بنات سعوديات يعملن في مجال البناء وتركيب الجبسن بورد

يشهد المجتمع السعودي تغيرات ملحوظة مؤخرًا أثمرت عن اكتساب المرأة السعودية حريات كثيرة في العمل، الشارع والمشاركة الاجتماعية عمومًا، واليوم تثبت 3 فتيات أن السعوديات يمكنهن القيام بأي عمل.



انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتقرير تليفزيوني خلال البث التليفزيوني إم بي سي في أسبوع، حيث ظهرت 3 فتيات سعوديات من تبوك اخترن مجالًا للعمل هو من أصعب المجالات ألا وهو "البناء والديكور".



مارست الفتيات أكثر من عمل من خلال دخولهم في مجال البناء منها تركيب الكهرباء، الديكور والدهانات، تقول مريم الكثيري إحدى الفتيات الثلاثة بأنهن ورثن المهنة عن أبوهم وواجهتهن عدة صعوبات في البداية.



عملت الفتيات في منازل محدودة وزبائن قليلة لعدم تقبل المجتمع لفكرة عمل امرأة في مهنة البناء، تقول مريم بأن هدفهم كان إثبات أحقية المرأة السعودية لإثبات نفسها في أي مجال، وبالفعل تحدث شغلهم المميز عنهم.



وأصبح الزبائن يتوافدون عليهن ويطلبوهن للعمل، حيث تميزن بأعمال "الجبسن بورد" في الأسقف والجدران، وأصبحن يمتلكن الخبرة بحكم أنهن أول فتيات يضعن أقدامهن في هذا العمل الشاق.