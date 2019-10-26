تحفة معمارية بـ 5 مليارات درهم.. حكاية مسجد بني في ليلة مولد الرسول

مسجد رائع وتحفة معمارية عظيمة.. هكذا لم يجد الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق وصفا ليطلقه على هذا المسجد،وذلك ضمن أحاديثه مع صدي البلد لكشف كنوز العمارة الإسلامية في مصر والعالم.



إنه مسجد الحسن الثانى بالمغرب،والذي قال عنه عبد اللطيف:يعتبر أحد المعالم البارزة فى العمارة الإسلامية الحديثة ، وهو نتاج جهد عظيم بدأ فى عام 1986م وتكلف ما يزيد على خمسة مليارات درهم مغربى، حتى تم افتتاحه على يد الملك الحسن الثانى – رحمه الله – بتاريخ 30 أغسطس عام 1993م .



وتابع عبد اللطيف قائلًا:كان اختيار هذا التاريخ لافتتاح هذا الصرح الهائل مقصودًا بحيث أنه يوافق ليلة مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والتى يحتفل بها المسلمون فى كل بقاع الأرض.



وقال:يذكر للملك الحسن الثانى أنه حين التمهيد لبناء هذا المسجد قال "أريد معلمة فنية شامخة يمكن أن تفخر بها الدار البيضاء إلى الأبد ، أريد أن يشيد على حافة البحر صرح عظيم لعبادة الله ، مسجد تهدى مئذنته جميع السفن القادمة من الغرب إلى طريق الخلاص ، الذى هو طريق إلى الله .



وقال كذلك : أريد أن أبنى المسجد على الماء وذلك استلهامًا من قول الله تعالى فى سورة هود "وكان عرشه على الماء" صدق الله العظيم ، كما أردت أن يكون المصلى فيه والداعى والذاكر والشاكر والراكع والساجد محمولًا على الأرض ، ولكن أينما نظر يجد سماء ربه وبحر ربه.



وتابع:لهذا المسجد العظيم قاعة ضخمة للصلاة ذات شكل مستطيل بطول 200 متر وعرض 100 متر ، وقد بنى الجزء الأكبر منها فوق مياه المحيط الأطلسى ، وفيها سقف متحرك مساحته 330 متر مربع يتم فتحه آليًا فى ظرف (خمس) دقائق لتصبح القاعة صحنًا واسعًا مفتوح على السماء يغمره ضياء الشمس من كل جانب إضافة إلى أن تلك القاعة تتلقى الإضاءة عبر الأبواب الزجاجية والشمسيات المرمرية الضخمة.



ومما يزيد من ضخامة بيت الصلاة ارتفاع أعمدتها إلى 13 متر ، ويعد سقف قاعة الصلاة نموذج جميل لامتزاج الفنون الإسلامية القديمة مع الحديثة حيث أن زخارفها محكمة التنفيذ رائعة الألوان ، وتتسع هذه القاعة لحوالى ثمانين ألف شخص.



وأشار إلي أنه لهذا المسجد ثلاثة واجهات جميلة ، والواجهة الجنوبية هى الرئيسية بالنسبة للزائر وتنقسم إلى قسمين يحصران فيما بينهما المئذنة العملاقة الشامخة ، أما الواجهة الشمالية فهى المطلة على المحيط الأطلسى مباشرة.



والواجهة الغربية بها الباب الملكى الذى يتيح للملك الدخول مباشرة إلى محراب قاعة الصلاة أما الواجهة الشرقية فهى ذات شكل نصف دائرى ويوجد بها المدرسة القرآنية التى تحتفظ بطابع التعليم الدينى إلا أنها تتصل بأكبر المكتبات العالمية كما أنها مجهزة فى قاعاتها بأحدث الوسائل السمعية والبصرية ويقام بها المحاضرات والندوات العلمية.



أما عن مئذنة مسجد الحسن الثانى فحدث ولا حرج حيث أصبحت أعلى مئذنة فى العالم، ويبلغ ارتفاعها 200 متر وهى مربعة الشكل ويبلغ عرض الضلع الواحد 25 متر وزودت فى أعلاها بعامود ضخم يصل ارتفاعه 15 متر ووزنه ثلاثة أطنان ، وهو مجهز بأشعة الليزر التى تحدد القبلة لمن حولها حتى يهتدى إلى القبلة بشعاعها من مسافة 30 كيلو متر فى عمق المحيط الأطلسى.