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أخبار العالم

بسبب الإضراب العام.. تعطل مئات الرحلات الجوية في إيطاليا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تعطلت مئات الرحلات الجوية في إيطاليا، على مدار أمس الجمعة، وذلك بعدما شرعت نقابات العمال في روما في تنظيم إضرابات عامة بالبلاد، تنديدًا بإدارة عمدة العاصمة، فرجينيا راجي.

وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد ترك العمال في عدد من الشركات التي تسيطر عليها بلدية روما من نظام النقل العام وجامعي القمامة محذرين من أن المدينة تتفكك.

وتسبب الإضراب في إعاقة رحلات الطيران المحلي وتأثر مراقبة الحركة الجوية وخدمات المناولة الأرضية مع إضراب روما مما زاد من مشاكل المسافرين في إيطاليا.

وأعلنت شركات طيران إيطالية أنها اضطرت لإلغاء حوالي 240 رحلة يوم الجمعة، في حين اضطرت شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل ريان اير وإيزي جيت إلى سحب العديد من الرحلات بسبب إضراب العمال .

ويأتي ذلك بعد انتخاب عمدة بلدية روما قبل ثلاث سنوات، التي صرحت في تغريدة لها على "تويتر" : “تحاول أقلية من النقابيين احتجاز مدينة يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة كرهائن، غالبية المواطنين تعبوا من الإضرابات غير المبررة”.

وتعهدت راجي بإجراء إصلاحات لإحياء العاصمة عندما تم انتخابها عمدة، ومع ذلك فقد تميز حكمها بالاقتتال الداخلي العنيف والاضطرابات المستمرة داخل فريقها.
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