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أخبار العالم

ناسا: الإعصار الذي يضرب السواحل المصرية حدث نادر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وصفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أمس الجمعة، الإعصار "ميديكين" الذي يقترب من السواحل المصرية، بالحدث النادر.

وقالت "ناسا"، وفق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الإعصار المداري الذي يضرب الجزء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، سيضرب أيضًا فلسطين والأردن.

ويمتد الإعصار على مسافة 300 ميل عبر أقصى البحر الأبيض المتوسط، وقد التقطت صور للإعصار، بينما كان متوقفا على بعد 100 ميل تقريبا جنوب غربي قبرص، اعتبارا من وقت متأخر بعد ظهر الخميس بالتوقيت الشرقي على القمر الصناعي.
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