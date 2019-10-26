العراق.. قرار عاجل من مجلس القضاء الأعلى بشأن مكافحة الفساد

وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الجمعة، المحكمة المركزية لمكافحة الفساد بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين بقضايا فساد، ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم.



وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم، والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك".



واندلعت احتجاجات واسعة منذ الثلاثاء الماضي في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح والاستقلال في القرار العراقي وخروج إيران ومليشياتها من البلاد، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.



ومساء الجمعة، أعلنت السلطات العراقية فرض حظر التجول على 8 محافظات في الجنوب، عقب تصاعد المواجهات بين الشرطة والمحتجين ضمن مظاهرات "إسقاط النفوذ الإيراني بالعراق".