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رياضة

رضا شحاتة يكشف سبب تعنيف جوزيه للاعبى الأهلى عقب مباراة الـ 6-1.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:21 ص
مباراة 6-1 بين الأهلي
مباراة 6-1 بين الأهلي والزمالك
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محمد رشاد
كشف رضا شحاتة مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن حديثه مع مانويل جوزيه لمعرفة سبب تعنيفه للاعبي الأهلي رغم الفوز على الزمالك بنتيجة 6-1.

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "سالت جوزيه عن سبب تعنيفه لينا بعد الفوز على الزمالك بهذه النتيجة".

واضاف "جوزيه قالي انه كان لازم يفصلنا عن اجواء الفوز والفرحة المبالغ فيها لإن كان في مباراة بعدها مع الإسماعيلي".

وأستكمل "جوزيه كان يرى ضرورة اغلاق صفحة الفوز على الزمالك بهذه النتيجة والتركيز في المباريات المقبلة وعدم الاكتفاء بهذه المباراة".
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