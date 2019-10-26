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منوعات

خايفين على الغوريلا .. دراسة توضح خطورة السيلفي على الحيوانات

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:56 ص
صدى البلد
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مريم صليب
في الأونة الأخيرة أصبح الكثير منا مجنون بالصور السيلفي لتوثيقه حدث معين ، إلا أن التصوير أصبح مرضا و يمكن ان يعرض الإنسان نفسه للموت من أجل السيلفي أو يعرض حياة الآخرين للمخاطر بسبب صورة . 

نشرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية دراسة قام بها باحثون في جامعة " اكسفورد" التي توضح خطورة السيلفي على الغوريلا ، حيث لاحظ الباحثون أن عددا كبيرا من المواطنين في الكونغو التقطو صورا كثيرة بمسافة اقل من 7 أمتار بالقرب من الغوريلا وذلك قد يعرض كلا الطرفين للخطر. 

أوضحت الدراسة أن الصور تصيب الغوريلا بحالة من الهياج والتي تقوم من خلالها بحركات عشوائية قد تصيب الإنسان بمكروه، ومن جانب آخر اقتراب الأشخاص من الغوريلا أكثر من 7 متر قد يعرض الحيوان إلى العدوى أو الإصابة بأمراض الإنفلونزا أو الأمراض المعدية. 

وأشارت الدراسة أنه من المهم التوعية بصحة الحيوانات ويجب الاهتمام بهم، وتقليل ظاهرة السيلفي مع الحيوانات التي لا يمكن توقع رد الحيوان في بعض الأوقات.
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