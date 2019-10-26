صدمة...ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى الأخضر يوميا

يعد الشاي الأخضر من المشروبات التى يجب تناولها يوميا لاحتوائه على فوائد عديدة من فيتامينات B، الفولات (حمض الفوليك)، المنغنيز، البوتاسيوم، المغنيسيوم والكافيين والعديد من مضادات الاكسدة.



وأكد الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، ان الشاي الأخضر لا يقتصر على بس خسارة الوزن فقط،بل وتشجيع عمليات الايض وحرق الدهون.



فوائد الشاي الأخضر:



- فعال في علاج الصداع وحالات الاكتئاب.

- أوراق الشاي الخضراء اليانعة اغنى بمضادات الاكسدة من أنواع الشاي المستخدمة عادة، نتيجة تعرضها لعدة عمليات اثناء معالجتها.



- خفض الكولسترول وحماية القلب والشرايين.



- الوقاية من السرطانات ومرض الزهايمر.



- غني بالمواد المضادة للاكسدة، والقادرة على محاربة السموم الناتجة عن الجذور الحرة التي هي منتجات مرافقة لاجسامنا عند التعرض للاشعاع، تلوث الهواء، التدخين واكثر، وهذه عوامل تتسبب في:

تلف الانسجة والأعضاء.



يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة.



تسارع الشيخوخة.





