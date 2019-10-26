فى يومه العالمي ... أطعمة مفيدة لصحة العمود الفقري

يتم الأحتفال فى 26 أكتوبر باليوم العالمي للعمود الفقري ،وذلك من أجل التوعية ،بصحة العمواد الفقرى والوقاية من هشاشة العظام التي هي تعتبر شكل أكثر شيوعا لالتهاب المفاصل ، مما يؤثر على30 مليون بالغ فى الولايات المتحدة الأمريكية.



كشف الدكتور " أشرف أسماعيل " استشارى جراحات العمود الفقري ،فى هذه المقالة عن الأطعمة المفيدة لصحة العظام والتى تقي من الأصابة بهشاشة العظام .



استهلاك نظام غذائي متوازن ومغذي

لا يمكن لأطعمة معينة أو مكملات غذائية علاج التهاب المفاصل ، ولكن وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل ، يمكن لبعض الأنظمة الغذائية أن تحسن من الأعراض ،بعض الأطعمة لديها قدرات مضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض .



النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يساعد في تحسين التهاب المفاصل بالطرق التالية:



الحد من الالتهابات ومنع الضرر

اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي يمنح الجسم الأدوات التي يحتاجها لمنع المزيد من الأضرار التي لحقت المفاصل ، وهو أمر ضروري للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.



من المعروف أن بعض الأطعمة تقلل الالتهاب في الجسم ، واتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يحسن الأعراض. إن تناول ما يكفي من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك الفيتامينات A و C و E ، قد يساعد في منع حدوث مزيد من الضرر للمفاصل.



خفض الكولسترول

الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام هم أكثر عرضة لارتفاع الكوليسترول في الدم ، والحد من الكوليسترول قد يحسن أعراض هذا المرض ،على النظام الغذائي الصحيح .



الحفاظ على وزن صحي

إن زيادة الوزن يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل ، ويمكن أن تسبب زيادة الدهون في الجسم مزيدًا من الالتهابات. الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من أعراض هشاشة العظام.



قد يكون الحفاظ على وزن صحي أمرًا صعبًا بالنسبة لبعض الأشخاص ، خاصةً أولئك الذين يعانون من حالة طبية تقلل من حركتهم ، مثل هشاشة العظام. سيتمكن الطبيب أو اختصاصي التغذية من تقديم المشورة.



ثمانية أطعمة للأكل ولماذا

يمكن أن يؤدي تضمين أطعمة محددة في النظام الغذائي إلى تقوية العظام والعضلات والمفاصل ومساعدة الجسم على مكافحة الالتهابات والمرض.



يمكن للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام محاولة إضافة الأطعمة الثمانية التالية إلى نظامهم الغذائي لتخفيف أعراضهم:



1. الأسماك الزيتية

يحتوي السلمون على الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ،تحتوي الأسماك الزيتية على الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية . هذه الدهون المتعددة غير المشبعة لها خصائص مضادة للالتهابات ، وبالتالي فإنها قد تفيد الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.



يجب أن يهدف الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام إلى تناول جزء واحد على الأقل من الأسماك الزيتية في الأسبوع. تشمل الأسماك الزيتية:



السردين

سمك الأسقمري البحري

سمك السالمون

التونة الطازجة

يمكن لأولئك الذين يفضلون عدم تناول الأسماك تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على أوميغا 3 بدلًا من ذلك ، مثل زيت السمك أو زيت الكريل أو زيت بذور الكتان.



مصادر أخرى للأوميغا 3 وتشمل بذور شيا، وزيت بذور الكتان، والجوز. هذه الأطعمة يمكن أن تساعد أيضا في مكافحة الالتهابات.



2. الزيوت

بالإضافة إلى الأسماك الزيتية ، يمكن لبعض الزيوت الأخرى أن تقلل الالتهاب. يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز مستويات عالية من oleocanthal، التي قد يكون لها خصائص مشابهة لالعقاقير المضادة للالتهابات ( المسكنات ).



تعتبر زيوت الأفوكادو وزيت القرطم من الخيارات الصحية وقد تساعد أيضًا على خفض الكوليسترول.



3. منتجات الألبان

الحليب واللبن والجبن وغنية بالكالسيوم و فيتامين D . هذه المواد الغذائية تزيد من قوة العظام ، والتي قد تحسن الأعراض المؤلمة.



يحتوي الألبان أيضًا على بروتينات يمكن أن تساعد في بناء العضلات. يمكن للأشخاص الذين يهدفون إلى إدارة وزنهم اختيار خيارات قليلة الدسم.



4. الخضر الورقية الداكنة

الخضر الورقية الداكنة غنية بفيتامين د والمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تكافح الإجهاد. فيتامين (د) ضروري لامتصاص الكالسيوم ويمكن أن يعزز جهاز المناعة ، ويساعد الجسم على مكافحة العدوى.



الخضر الورقية الداكنة تشمل:



سبانخ

كرنب

السلق

الخضر كولارد



5. القرنبيط

يحتوي البروكلي على مركب يسمى السولفورافان ، يعتقد الباحثون أنه يمكن أن يبطئ تقدم التهاب المفاصل.



هذه الخضروات غنية بالفيتامينات K و C ، وكذلك الكالسيوم لتقوية العظام.



6. الشاي الأخضر

البوليفينول هي مضادات الأكسدة التي يعتقد الخبراء أنها قد تكون قادرة على الحد من الالتهابات وإبطاء معدل تلف الغضروف . الشاي الأخضر يحتوي على مستويات عالية من البوليفينول. الشاي الأخضر متاح للشراء عبر الإنترنت .



7. الثوم

يعتقد العلماء أن مركبًا يسمى ديليل ثاني كبريتيد يحدث في الثوم قد يعمل ضد الإنزيمات الموجودة في الجسم والتي تتلف الغضروف.



8. المكسرات

تعد المكسرات مفيدة للقلب وتحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامين هـ والألياف. كما أنها تحتوي على حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، مما يعزز الجهاز المناعي.