مرتضى منصور: الأهلي يحاول خطف شعار مدرسة الفن والهندسة من الزمالك.. فيديو

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن النادي الأهلي يسعى إلى خطف شعارات نادي الزمالك بين جماهيره كما فعل في جائزة نادي القرن مشيرًا أن نادي الزمالك هو عنوان للمتعة والمواهب العالية في تاريخ كرة القدم المصرية منذ نشأته النادي 1911.





وقال منصور في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم: هناك من يحاول أن يخطف الشعارات والهتافات الخاصة بجماهير الزمالك لصالح الأهلي كما تم خطف لقب نادي القرن، ولكن هذه الهتافات لا يمكن أن أن يمحوها التاريخ والتي بدأت منذ عهد أسطورة الزمالك الخالدة حمادة إمام".



