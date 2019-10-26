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منوعات

محمد صلاح يتصدر صحف بريطانيا.. الـ مو يثير الجدل بكتاب جديد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:51 ص
محمد صلاح يقرأ قاموس
محمد صلاح يقرأ قاموس لكنة ليفربول
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أحمد قاسم
تصدر الفرعون المصري ونجم نادي "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، عناوين الصحف البريطانية، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهو ما أعاد للأذهان الصخب الذي انتشر في العالم إثر نشره صورته وهو يقرأ كتاب اللامبالاة.

ويظهر الـ"مو" في الصورة وهو جالس ممسكًا بيده كتابًا على غلافه صورة لفرقة الغناء البريطانية وأشهر فرقة "روك" في التاريخ "البيتلز"، ليبدو في الوهلة الأولى أن صلاح يتصفح أحد ألبومات الفرقة، خاصة وأنه علق على الصورة بالإنجليزية قائلًا: "هناك تشابه بالتأكيد".

لكن ومع تقريب الصورة، تظهر كلمات بالإنجليزية مكتوبة بالأحمر وهي "scouse english"، والتي تعني "اللغة الإنجليزية العامية لمدينة ليفربول"، وهو قاموس خاص لمن يريد تعلم لهجة أهل المدينة، والتي تختلف عن باقي لهجات المدن البريطانية، وتتميز بسرعة نطقها وتغيير بعض مخارج حروف النطق.

ومن المعروف أن فرقة "البيتلز" قد نشأت عام 1960 في مدينة ليفربول، وتألفت من المغني الراحل من جون لينون، وبول مكارتني، وجورج هاريسون، ورينجو ستار.

انطلقت شعبية "البيتلز" الهائلة مع ظاهرة "البيتلمانيا" أو "هوس البيتلز" والتي جعلت تأثير الفرقة ليس مجرد تأثير في نطاق الأغاني الشعبية، بل إن نفوذها امتد إلى الثورات الاجتماعية والثقافية في الستينات.

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