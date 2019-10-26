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رياضة

نادر شوقي يكشف موقف أحمد فتحي من الاستمرار مع المنتخب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:08 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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محمد رشاد
كشف نادر شوقي وكيل أعمال النجم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر مفاجأة جديدة بشأن موقف اللاعب من الاستمرار مع المنتخب الفترة القادمة.

وانتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأنباء التي تشير إلى أن هناك اتجاه داخل منتخب مصر لسحب شارة القيادة من أحمد فتحي ومنحها إلى محمد صلاح نجم نادي ليفربول والمنتخب.

وقال نادر شوقي في تصريحات صحفية أن أحمد فتحي لن يستمر مع منتخب مصر في حالة سحب الشارة منه بالفعل ومنحها إلى محمد صلاح.

وأكد نادر شوقي: "نعم الجهاز الفني لمنتخب مصر طالب أحمد فتحى بالتنازل عن شارة قيادة المنتخب، لقد اندهش اللاعب من هذا القرار وليس راضيا".

وأضاف: "إذا سحبت الشارة من أحمد فتحي، أعتقد أنه لن يكمل مشواره مع المنتخب طالما أن المرحلة الحالية بدأت بعدم احترامه بعد كل ما قدمه طوال مسيرته الدولية".
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