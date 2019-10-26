لصوص أغبياء.. علقة ساخنة للص قبل فراره من المواطنين في الشارع.. فيديو

لسوء حظ أحد اللصوص إلتقطت عدسات كاميرات المراقبة أثناء سرقته هو ومجموعة من الملثمين لأحد محلات المجوهرات في لندن.



وفقا لما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن صاحب المكان بالصدفة وجد تلك الواقعة أثناء نظره إلى ما ترصده كاميرات المراقبة ، بعدما قام اللصوص بعمل فتحة في الحائط للعبور منها حتى لا يعمل جهاز الإنذار على البوابة .



يبدو أن اللصوص كانوا قد درسا المكان بشكل كبير ، إلا أنهم ليسوا بقدر كاف من الذكاء فقد توهموا أن مكان لبيع المجوهرات لن يكون به كاميرات مراقبة مخبأه إلا أن الحظ لم يكن حليفهم .



التقطتهم عدسات المراقبة ، خرج اللصوص من المكان ومعهم المسروقات ليلقنهم صاحب المحل ضرب مبرحا و معه عدد من المارة ، حتى حضرت الشرطة وقبضت عليهم.