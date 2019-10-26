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منوعات

لصوص أغبياء.. علقة ساخنة للص قبل فراره من المواطنين في الشارع.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:17 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لسوء حظ أحد اللصوص إلتقطت عدسات كاميرات المراقبة أثناء سرقته هو ومجموعة من الملثمين لأحد محلات المجوهرات في لندن.

وفقا لما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن صاحب المكان بالصدفة وجد تلك الواقعة أثناء نظره إلى ما ترصده كاميرات المراقبة ، بعدما قام اللصوص بعمل فتحة في الحائط للعبور منها حتى لا يعمل جهاز الإنذار على البوابة .

يبدو أن اللصوص كانوا قد درسا المكان بشكل كبير ، إلا أنهم ليسوا بقدر كاف من الذكاء فقد توهموا أن مكان لبيع المجوهرات لن يكون به كاميرات مراقبة مخبأه إلا أن الحظ لم يكن حليفهم .

التقطتهم عدسات المراقبة ، خرج اللصوص من المكان ومعهم المسروقات ليلقنهم صاحب المحل ضرب مبرحا و معه عدد من المارة ، حتى حضرت الشرطة وقبضت عليهم.
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