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فن

رد فعل غريب من بدرية طلبة بعد غرق شقتها بالاسكندرية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:36 ص
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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نبيل العدوى
نشرت الفنانة بدرية طلبة قبل ساعات مقطع مصور يظهر تعرض منزلها لخسائر كبيرة بعد تسرب مياه الأمطار داخله بالرغم من كونه بالدور الخامس عشر.

وبالرغم من هذه الخسائر التى تعرضت لها شقتها إلا أنها أكدت أنها لازالت تحب الشتاء.

تشارك الفنانة بدرية طلبة في مسرحية "ريا وسكينة " بطولة انتصار، حمدي الوزير، ومن إخراج حسام الدين صلاح، التي تعرض على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية.


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