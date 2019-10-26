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منوعات

فنانة لبنانية تثير الجدل بنومها على الطريق خلال الاحتجاجات

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:15 ص
نادين الراسي
نادين الراسي
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عزة عاطف
في ظل حركات قطع الطرق السلمي التي يقوم بها المتظاهرون اللبنانيون للتعبير عن اعتراضهم على الحكومة اللبنانية والمطالبة برحيلها، قامت فنانة لبنانية بتصرف مثير للجدل.

حيث أثارت الفنانة اللبنانية «نادين الراسي» الجدل باستلقائها على الأرض في وسط الطريق على ساق أحد أصدقائها خلال مشاركتها في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ 9 أيام.

انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرًا ضجة بين المستخدمين حيث نامت الفنانة على الأرض لتقطع الطريق على السيارات وتطالبهم بالمشاركة في الاحتجاجات "قائلة هذا بلدكم".

وفي الوقت الذي أيد كلامها عدد من متابعيها اعترض البعض الآخر على استلقائها بهذه الطريقة فوق الأرض.
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