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منوعات

مايكروسوفت تكشف عن تجربتها الاستثنائية في هاتفها الجديد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:53 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عرضت شركة مايكروسوفت في 2 أكتوبر الماضي نموذج أولي لهاتفها الجديد القابل للطي و الذي يدعمه كاميراتيان واحد للسيلفي و الآخرى في الخلف .

وفقا لما ذكره موقع " جي إس إم ارينا" التقني أن شركة مايكروسوفت تعمل على "كاميرا إستنثنائية" في الهاتف دون توضيح أو تفاصيل عن تلك الكاميرا .

كما أفاد مسئول في مايكروسوفت أن العالم على موعد مع تجربة جديدة يعمل عليها خبراء الشركة لإخراج منتج يليق بإسم الشركة .

جديرب الذكر أن مايكروسوفت تمتلك براءة اختراع عبارة عن مجموعة عدسات منفصلة ، sensor لإلتقاط الصور .
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