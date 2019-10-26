مايكروسوفت تكشف عن تجربتها الاستثنائية في هاتفها الجديد

عرضت شركة مايكروسوفت في 2 أكتوبر الماضي نموذج أولي لهاتفها الجديد القابل للطي و الذي يدعمه كاميراتيان واحد للسيلفي و الآخرى في الخلف .



وفقا لما ذكره موقع " جي إس إم ارينا" التقني أن شركة مايكروسوفت تعمل على "كاميرا إستنثنائية" في الهاتف دون توضيح أو تفاصيل عن تلك الكاميرا .



كما أفاد مسئول في مايكروسوفت أن العالم على موعد مع تجربة جديدة يعمل عليها خبراء الشركة لإخراج منتج يليق بإسم الشركة .



جديرب الذكر أن مايكروسوفت تمتلك براءة اختراع عبارة عن مجموعة عدسات منفصلة ، sensor لإلتقاط الصور .