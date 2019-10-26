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أخبار البلد

مدير التنبؤات الجوية بالأردن: مصر تتعرض لـ منخفض جوي وليس إعصارا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:43 ص
مصر تتعرض لـ منخفض
مصر تتعرض لـ منخفض جوي وليس إعصار
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رامى المهدى
قال رائد آل خطاب مدير التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، إن ما تعرضت له سواحل مصر من أمطار كثيفة منذ عدة أيام لم تصل إلى مستوى الإعصار.

وأكد مدير التنبؤات الجوية، أن سرعة الرياح في مصر لم تتجاوز 60 كم في الساعة، في الوقت الذي تتراوح فيه سرعة الرياح في الأعاصير حسب الدرجة من الأولى إلى الخامسة بين 110 إلى 250 كم في الساعة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "ما تتعرض له مصر من حالة جوية هو منخفض جوي، متوقعا أن تضعف الهطولات المطرية عند وصوله لليابسة" وأكد آل خطاب، إن الأردن لا تتعرض للأعاصير و لم تتعرض لأي إعصار سابقًا.
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