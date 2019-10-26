مدير التنبؤات الجوية بالأردن: مصر تتعرض لـ منخفض جوي وليس إعصارا

قال رائد آل خطاب مدير التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، إن ما تعرضت له سواحل مصر من أمطار كثيفة منذ عدة أيام لم تصل إلى مستوى الإعصار.





وأكد مدير التنبؤات الجوية، أن سرعة الرياح في مصر لم تتجاوز 60 كم في الساعة، في الوقت الذي تتراوح فيه سرعة الرياح في الأعاصير حسب الدرجة من الأولى إلى الخامسة بين 110 إلى 250 كم في الساعة.



