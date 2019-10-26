بثينة كاظم: سينما عقيل تعلمت من أخطاء دور العرض العربية الأخرى

أكدت بثينة كاظم مؤسسة سينما عقيل فى دبى أن التجربة الأكثر إلهاما على مستوى دور العرض المستقلة تعود إلى متروبوليس فى بيروت، ومن ثم انطلقت إلى عدد من النقاط حول العالم العربى سواء فى طنجة بالمغرب أو زاوية بالقاهرة.



وقالت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : أسست سينما متروبوليس القاعدة التي تم من خلالها فهم طبيعة جمهور السينما المغايرة، واستمرت على مدار أكثر من 10 سنوات فى تطوير نفسها وتقديم عروض ذات رؤية خاصة.



وأضافت بثينة: صحيح أن زاوية فى القاهرة أصبح لها مكان كبير، ولكنى دائما العمل فى مجال قاعدة مبنية على التجارية، وبالتالى المقارنة مع شاشات عرض عملاقة تملك استثمارات كبيرة لا يمكن قبوله، لذلك يجب أن تكون التوقعات فى محلها.



وعلى مدار عام كامل ومنذ انطلاقها نجحت سينما عقيل في عرض عدد كبير من الأفلام من مدارس سينمائية مختلفة وخاصة ما يطلق عليها السينما المستقبلة، وعملت على توصيل أشكال مختلفة من الأفلام إلى الجمهور الإماراتي.