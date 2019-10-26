مفيش حجج وأعذار.. تجرد من ملابسه وتسلق 7 أمتار لرؤية حبيبته

تسلق شاب يبلغ من العمر 19 عاما ، حائط السجن حتى يصل إلى شباك حبيبته التي ألقت الشرطة القبض عليها حتى يراها ويطمئنها بعد أن تخلى عنها والدها .



وفقا لما ورد في صحيفة "الأسوشيتد برس " أن حراس السجن في مدينة صغيرة غرب ألمانيا ألقت القبض على شاب بعد أن تجرد من ملابسه حتى يسهل له عبور الأسلاك الشائكة وتسلق جدران السجن لمحادثة صديقته والإطمئنان عليها .



ألقى حراس السجن القبض على المراهق، الذي وجهت له إختراق مبنى حكومي ومحاولة التواصل مع سجين والظهور بجسد عار مما عرضه للمساءلة القانونية .



فاز الشاب بقلب حبيبته في تلك اللحظة التي قررت إنهاء الخلاف الذي نشب بينهما قبل إلقاء القبض عليها وقررت أن يقضي كل منهما فترة العقوبة والخروج بعدها والزواج .