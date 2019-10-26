Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مفيش حجج وأعذار.. تجرد من ملابسه وتسلق 7 أمتار لرؤية حبيبته

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:35 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تسلق شاب يبلغ من العمر 19 عاما ، حائط السجن حتى يصل إلى شباك حبيبته التي ألقت الشرطة القبض عليها حتى يراها ويطمئنها بعد أن تخلى عنها والدها .

وفقا لما ورد في صحيفة "الأسوشيتد برس " أن حراس السجن في مدينة صغيرة غرب ألمانيا ألقت القبض على شاب بعد أن تجرد من ملابسه حتى يسهل له عبور الأسلاك الشائكة وتسلق جدران السجن لمحادثة صديقته والإطمئنان عليها .

ألقى حراس السجن القبض على المراهق، الذي وجهت له إختراق مبنى حكومي ومحاولة التواصل مع سجين والظهور بجسد عار مما عرضه للمساءلة القانونية .

فاز الشاب بقلب حبيبته في تلك اللحظة التي قررت إنهاء الخلاف الذي نشب بينهما قبل إلقاء القبض عليها وقررت أن يقضي كل منهما فترة العقوبة والخروج بعدها والزواج .
Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة سجين مصري داخل سجن الحوت بالعراق

أول تحرك من البرلمان بشأن واقعة تعذيب وقتل الطفلة جنة

ترشيحاتنا

تعليق مثير من مرتضى منصور على تصريحات سيد عبد الحفيظ

ضعيها مرة بالأسبوع.. وصفة سحرية لتطويل الشعر بسرعة فائقة

بـ بنطال غريب.. رضوى الشربينى تتألق بإطلالة عصرية

مجموعة الزمالك.. مازيمبي يجدد ملعبه بشكل رائع.. شاهد

اخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة.. عدم التجديد لـ رباعي الفريق.. رأي فايلر في التعاقد مع كهربا

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد