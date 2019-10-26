معلومات عن الفنان قاسم الدالى بعد وفاته وعلاقته بعادل إمام

توفي مساء أمس الجمعة الفنان قاسم الدالي داخل أحد مستشفيات القاهرة وذلك بعد صراع طويل مع المرض، واستطاع أن يقدم أعمالا فنية كبيرة وكانت آخرها مسلسل "خبير" عام 2013.





وُلد الفنان قاسم الدالي، في عام 1939، وقد شارك بالعديد من أعمال أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ.





كما قدم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية مع عادل إمام، منها "النمر والأنثى" و"المشبوه" و"رمضان فوق البركان" و"بخيت وعديلة".





ومن أشهر أعماله التلفزيونية "بنت الأيام، التوأم، سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء، الوتر المشدود، قلب ميت، أكتوبر الآخر، المصراوية، ابن ليل، بيت الباشا".