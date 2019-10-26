بين مبدع ومقزز.. يجمع قصاصات أظافره لمدة عام ويصنع بها خاتم زفاف

البعض منا يهوى الإحتفاظ بممتلكاته أو بعض الأشياء الشخصية مثلا كتاب أو ملابس أو حتى شعره بعد القص ، ولكن ذلك الرجل تخطى كل الحواجز فقد جمع أظافره لمدة عام.





نشرت صحيفة " ميرور" البريطاني ، صورة لشخص تداولها رواد التواصل الإجتماعي مندهشين من طريقة تفكيره وما كان يدور بباله حينما قام بتقديم ذلك الخاتم لعروسه.





قام أحدهم بتجميع قصاصات أظافره لمدة عام باستخدام اللاصق تمكن من لصقها بدقة شديدة وكون خاتم زفاف وقدمه لعروسه يوم الزفاف.



