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منوعات

بين مبدع ومقزز.. يجمع قصاصات أظافره لمدة عام ويصنع بها خاتم زفاف

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:27 ص
صدى البلد
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مريم صليب
البعض منا يهوى الإحتفاظ بممتلكاته أو بعض الأشياء الشخصية مثلا كتاب أو ملابس أو حتى شعره بعد القص ، ولكن ذلك الرجل تخطى كل الحواجز فقد جمع أظافره لمدة عام. 

نشرت صحيفة " ميرور" البريطاني ، صورة لشخص تداولها رواد التواصل الإجتماعي مندهشين من طريقة تفكيره وما كان يدور بباله حينما قام بتقديم ذلك الخاتم لعروسه. 

قام أحدهم بتجميع قصاصات أظافره لمدة عام باستخدام اللاصق تمكن من لصقها بدقة شديدة وكون خاتم زفاف وقدمه لعروسه يوم الزفاف. 

علق الكثير من رواد التواصل الاجتماعي وانقسموا إلى فريقين، الأول يرى أنه مبدع، حيث اختار فكرة جديدة لم يستخدمها شخص قبله في الاحتفاظ بالأشياء الخاصة وتقديمها للشخص الذي يحب، والبعض الآخر علق بأنه شئ سخيف لا يستحق أن يتداول وما فعله مقزز جدا.
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