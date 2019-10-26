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مرأة

طرق التخلص من هشاشة العظام.. ودور العلاج الطبيعي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:34 ص
هشاشة العظام
هشاشة العظام
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آية التيجي
يعاني اغلب الاشخاص في السنوات الاخيرة من هشاشة العظام، والتي تسبب في الشعر بالالم الشديد من القيام بالمهام اليومية البسيطة، وهو الذي يتسبب لنا بالشعور بالعجز، ولكن السؤال الذي يتطرق الى اذهاننا، هل يمكن علاج مشكلة هشاشة العظام نهائيا، أو هو مرض مزمن.

وقال الدكتور حازم طه أخصائي العلاج الطبيعي، ان هشاشة العظام تحتاج للتدخل من طبيب العلاج الطبيعي في نطاق ضيق  جدا، وذلك لان هذا المرض يحتاج بنسبة كبيرة لتعويض الجسم عن نسبة الكالسيوم الذي يفتقدها لكي يعيد صلابتها.

اما عن التدخل بالعلاج الطبيعي ، فقد أشار طه في تصريح خاص لها لموقع "صدى البلد" الاخباري، الى انه يمكن ان يتم علاج هشاشة العظام في بعض الحالات البسيطة، ويقتصر العلاج في هذه الحالة على  إعداد برنامج متوسط الجهد، لتحسين حالة المفاصل والعظام.

واكد طه ان العلاج الطبيعي في حالات هشاشة العظام، ما هي إلا حالة تأهيل بسيط للمريض، لكي يمارس حياته بشكل صحي، ويتخلص من الألم الذي كان يعانيه مع حدوث الإصابة  بهشاشة العظام.
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