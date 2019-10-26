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منوعات

فيديو يحبس الأنفاس.. رضيع يلهو بمسدس حقيقي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:35 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مرعب لطفل رضيع ممسكا بيده مسدسا حقيقيا ويوجهه ناحية جسده .

نشر أحد المدونين مقطع فيديو الذي تبين فيما بعد أنه في أحد المناطق بدولة الاحتلال الصهيوني مقطع فيديو لطفل رضيع حاملا مسدس ، تظن في البداية أنه لعبة و لكن في الواقع هو مسدس حقيقي .

وفقا لما ذكرته صحيفة " التايمز" أن الطفل في منطقة أم الفحم بدولة الاحتلال الصهيوني وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على والده بتهمة حيازة السلاح و إهمال الطفل .






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