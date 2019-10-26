فيديو يحبس الأنفاس.. رضيع يلهو بمسدس حقيقي

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مرعب لطفل رضيع ممسكا بيده مسدسا حقيقيا ويوجهه ناحية جسده .



نشر أحد المدونين مقطع فيديو الذي تبين فيما بعد أنه في أحد المناطق بدولة الاحتلال الصهيوني مقطع فيديو لطفل رضيع حاملا مسدس ، تظن في البداية أنه لعبة و لكن في الواقع هو مسدس حقيقي .



وفقا لما ذكرته صحيفة " التايمز" أن الطفل في منطقة أم الفحم بدولة الاحتلال الصهيوني وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على والده بتهمة حيازة السلاح و إهمال الطفل .













