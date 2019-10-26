Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مارتن لاسارتي يدخل ترشيحات أحد أندية القمة فى السعودية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:16 ص
مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
Advertisements
محمد رشاد
دخل الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دائرة ترشيحات نادي اتحاد جدة لخلافة لويس سيرا.

وكشفت تقارير سعودية عن رغبة اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي خلال الفترة المقبلة خلفًا للمدرب التشيلي لويس سيرا.

وقررت إدارة اتحاد جدة إقالة المدرب التشيلي بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الوحدة، وتم تكليف السعودي محمد العبدلي لقيادة الفريق مؤقتا.

يُذكر أن النادي الأهلي المصري أعلن عن إقالة لاسارتي عقب الخسارة أمام بيراميدز والخروج من دور الـ16 لبطولة كأس مصر قبل أن يتولى السويسري رينيه فايلر المهمة بدلًا منه.

وقضى لاسارتي 244 يوما بالكمال داخل أروقة القلعة الحمراء على رأس الجهاز الفني، كأول مدير فني يقود الفريق من خارج القواعد الأوروبية والاتجاه للمدرسة الأمريكية، حيث أظهر تباين كبير بنتائجه مع الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمر غريب.. أول تعليق من لاسارتي بعد إقالته من تدريب الأهلي

رينيه فايلر ينافس مراد ياكين على عرش لاسارتى فى الاهلى

أول تعليق من لاسارتي على تعيين فايلر مدربا لـ الاهلي

تقارير سويسرية توضح أسباب تولي فايلر تدريب الأهلي

بحضور فايلر .. سيد عبد الحفيظ يجتمع بالجهاز الفني الجديد لـ الأهلي في التتش

جولة تفقدية لـ رينيه فايلر بمنشآت التتش في الأهلي

ترشيحاتنا

دعاء تكفير ذنب الزنا .. 4 كلمات قبل الموت تجعل الله يغفره لك

زكى عبدالفتاح: إبراهيموفيتش يفتقد الثقة في نفسه وفاضي من جواه

قرية يمنية لا ترى الأمطار .. تقع فوق السحاب

بحضور الوزراء ونجوم الفن.. عمر خيرت يشعل حفل العاصمة الإدارية.. صور

مرتضى منصور: الأهلي يحاول خطف شعار مدرسة الفن والهندسة من الزمالك.. فيديو

احمد فلوكس ينشر صورة من حفل زفاف الملازم أحمد عبداللطيف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة في ليلة الزفاف.. عريس يصاب بالصمم ويفقد حاستي التذوق والشم

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور