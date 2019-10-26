مارتن لاسارتي يدخل ترشيحات أحد أندية القمة فى السعودية

دخل الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دائرة ترشيحات نادي اتحاد جدة لخلافة لويس سيرا.



وكشفت تقارير سعودية عن رغبة اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي خلال الفترة المقبلة خلفًا للمدرب التشيلي لويس سيرا.



وقررت إدارة اتحاد جدة إقالة المدرب التشيلي بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الوحدة، وتم تكليف السعودي محمد العبدلي لقيادة الفريق مؤقتا.



يُذكر أن النادي الأهلي المصري أعلن عن إقالة لاسارتي عقب الخسارة أمام بيراميدز والخروج من دور الـ16 لبطولة كأس مصر قبل أن يتولى السويسري رينيه فايلر المهمة بدلًا منه.



وقضى لاسارتي 244 يوما بالكمال داخل أروقة القلعة الحمراء على رأس الجهاز الفني، كأول مدير فني يقود الفريق من خارج القواعد الأوروبية والاتجاه للمدرسة الأمريكية، حيث أظهر تباين كبير بنتائجه مع الفريق.