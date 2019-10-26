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محافظ كفر الشيخ: رئيس مجلس الوزراء يتابع أزمة سقوط الأمطار على الواتساب.. شاهد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:36 ص
هاتفيًا الدكتور إسماعيل
هاتفيًا الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
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رامى المهدى
أكد الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية وشركة المياه وشركة الكهرباء متواجدة فى الشارع منذ 72 ساعة للعمل على شفط سحب المياه من شوارع كفر الشيخ.

وأوضح طه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه تم رفع حالة الاستعداد فى المستشفيات، كما تم الدفع بسيارات شفط لسحب المياه من شوارع كفر الشيخ.

وأكد أنه يوجد "جروب" يضم رئيس مجلس الوزراء، وعددا من الوزراء والمحافظين ورئيس هيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة أزمة سقوط الأمطار في المحافظات.
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