محافظ كفر الشيخ: رئيس مجلس الوزراء يتابع أزمة سقوط الأمطار على الواتساب.. شاهد

أكد الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية وشركة المياه وشركة الكهرباء متواجدة فى الشارع منذ 72 ساعة للعمل على شفط سحب المياه من شوارع كفر الشيخ.





وأوضح طه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه تم رفع حالة الاستعداد فى المستشفيات، كما تم الدفع بسيارات شفط لسحب المياه من شوارع كفر الشيخ.



