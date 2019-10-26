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رياضة

محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم تاريخي لأسطورة ليفربول.. تفاصيل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:48 ص
هدف محمد صلاح امام
هدف محمد صلاح امام جينك بدوري الابطال
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محمد رشاد
اقترب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، من تحطيم رقم تاريخي لأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد بعد تسجيله الهدف الرابع في فوز ناديه 4/ 1 على جينك البلجيكي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف الموسم الحالي، إلى جانب 4 تمريرات حاسمة؛ إذ سجل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي، و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 18 هدفًا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا؛ ليصبح على بعد 4 أهداف من القائد السابق ستيفن جيرارد، الذي سجل 21 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة في 73 مباراة.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 من نادي روما الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، ولا تقل قيمته التسويقية حاليًا عن 150 مليون يورو، وينتهي عقده مع الريدز صيف 2023.

وتنافس صلاح، البالغ من العمر 26 عامًا، على جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2018 مع لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو، وكذلك نافسهما على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم (The Best)، وانضم لقائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب في العالم 2018 و2019.
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