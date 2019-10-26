اليوم .. تربية حلوان تنظم ملتقى التوظيف الأول

تنظم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، اليوم "السبت"، ملتقى التوظيف الأول لها، بمقر الكلية، بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب.



ويشرف على إقامة وتنظيم الملتقى، الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة مها مزيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الخبرات والطلبة الخريجين من المتطوعين.



ويقام ملتقى التوظيف الأول لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس واصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية في إطار التعاون المجتمعي لاتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدا ومنتجا من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.