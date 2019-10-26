العراق يشهد جمعة دامية والسلطات تفرض حظر التجول في 8 محافظات.. ودعوات لمظاهرات حاشدة لليوم العاشر في لبنان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مجلس النواب المصري يدين قرار نظيره الأوروبي حول حقوق الإنسان في البلاد

إيني الإيطالية: كشف بترولي جديد في مصر بإنتاج 5 آلاف برميل يوميا

حسن نصر الله يلوح بـ"حرب أهلية" في لبنان

40 قتيلا و2000 جريح برصاص مليشيا إيران في العراق

أمريكا تحظر الرحلات إلى جميع مطارات كوبا باستثناء هافانا

أمريكا تطلق سراح العميلة الروسية ماريا بوتينا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال أدان بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر ورفضه جملة وتفصيلًا، باعتباره صادرًا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.





وقال عبدالعال في بيان، إن "البرلمان المصري لا يعلم من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".





وذكرت "الوطن" أن شركة إيني الإيطالية أعلنت، أمس، عن اكتشاف موارد جديدة قبالة خليج السويس في منطقة أبورديس سدرى "بحقول سيناء" شمال شرق مصر، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يوميا، مضيفة:"تستمر هذه النتيجة الجديدة والمهمة في تحقيق سجل إيجابي للاستكشاف في مناطق امتياز إيني التاريخية بمصر وإثبات كيف يسمح استخدام مفاهيم العمل الجديدة والتكنولوجيا بإعادة تقييم المناطق القديمة".





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن بغداد أعلنت استضافة القمة العراقية الأردنية المصرية المقبلة، وذلك عقب لقاء عقده وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم، الجمعة، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري، مشيرةً إلى أن الوزراء بحثوا سُبُل تنفيذ مُخرَجات القمة الثانية التي جمعت الرئيس العراقي برهم صالح والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نيويورك الشهر الماضي في إطار العمل الثلاثيّ الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث وتعزيز المصالح العربيّة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن العراق شهد على مدار يوم أمس أحداثًا دامية، حيث قتل 40 متظاهرا وأصيب أكثر من ألفين، خلال فض الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد، وعدد من المدن الجنوبية، حيث منعت قوات الأمن المتظاهرين في بغداد من اقتحام المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالقوة، وهو ما أدى إلى مقتل 8 من المتظاهرين.





وأفادت "القبس" بمقتل 9 متظاهرين في ميسان، و9 آخرين في ذي قار، و3 في البصرة، إضافة إلى قتيل في المثنى، فيما اقتحم متظاهرون مبنى الحكومة المحلية في محافظة المثنى، وأضرموا النار في مكاتب تابعة لميليشيات في مركز المحافظة.





وأعُلن فرض حظر التجول في محافظات ذي قار وبابل وواسط والبصرة والمثنى وميسان وكربلاء والديوانية، وخوّل رئيس الوزراء العراقي المحافظين، فرض حظر التجول في محافظاتهم.





وقالت "الوطن" إن زعيم ميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله حذر من أن تؤدي المظاهرات التي تجتاح أنحاء لبنان إلى "حرب أهلية" محتملة، رافضا دعوات متصاعدة مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس، في جابت مواكب لأنصار حزب الله الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينتي صور والنبطية بعد كلمة نصر الله.





وذكرت "الأنباء" أن الدعوات للتظاهر، اليوم السبت، تكثفت تحت عنوان "سبت الساحات" في مختلف المناطق اللبنانية في اليوم العاشر من الاحتجاجاتن مشيرةً إلى أن أحزاب السلطة يعولوا على إنهاء المظاهرات، ومحاولة أنصار الحزب ترهيب المتظاهرين في مختلف المناطق، ومع ذلك فقد أطلق المحتجون دعوات للبنانيين للتظاهر فيما أسموه بـ"سبت الساحات".





دوليًا، ذكرت "الراي" أن الحكومة الأمريكية أعلنت أنها ستمنع شركات الخطوط الجوية الأمريكية من تسيير رحلات إلى جميع المطارات في كوبا باستثناء هافانا بدءا من العاشر من ديسمبر، وذلك مع تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغط على الحكومة الكوبية.



