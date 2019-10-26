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قرية وحيدة تأثرت.. محافظ الغربية: نستعد للأمطار من شهر سبتمبر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:42 ص
اللواء هشام السعيد،
اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية
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رامى المهدى
قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، ان الوضع فى المحافظة مستقر رغم سقوط الأمطار لمدة 4 ساعات متواصلة، مؤكدًا ان شركة الكهرباء والصرف الصحي والمرور، كانت دائمًا على استعداد تام للمعاملة مع الأمطار منذ بداية شهر سبتمبر.

وأوضح السعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه في شهر أكتوبر قمنا بعمل تجربة محاكاة كاملة للأمطار بواسطة ضخ المياه بعربيات مطافي للتأكد من درجة الاستعداد.

وأشار السعيد، إلى أنه تفقد كل الأنفاق بالمحافظة سيرا على الأقدام قبل تعرض البلاد لتلك الظاهرة الجوية، كما قدم، العزاء لأسرة حالتي وفاة في المحافظة نتيجة الأمطار الغزيرة، مؤكدًا بأن قرية شبرا النملة تعد القرية الوحيدة التي تأثرت بالأمطار بشكل كبير.
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