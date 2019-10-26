أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يعلن فتح صفحة جديدة مع الأهلي.. مرتضى منصور يعود لمهاجمة الخطيب.. محمد صلاح يقترب من معادلة رقم تاريخي لأسطورة ليفربول



أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي، دعمه للنادي الأهلي من جديد.







علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة أفريقيا 2021.قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك إنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ"الكاذب".رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى والتى تحدث فيها الأخير عن خلافه مع السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن النادي الأهلي يسعى إلى خطف شعارات نادي الزمالك بين جماهيره كما فعل في جائزة نادي القرن مشيرًا أن نادي الزمالك هو عنوان للمتعة والمواهب العالية في تاريخ كرة القدم المصرية منذ نشأته النادي 1911.كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اتخاذ ريال مدريد قرارا بعودة 5 من لاعبيه المعارين، بداية من الموسم المقبل، من أجل تعزيز صفوف الفريق بموسم 2020 – 2021.اقترب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، من تحطيم رقم تاريخي لأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد بعد تسجيله الهدف الرابع في فوز ناديه 4/ 1 على جينك البلجيكي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.كشف نادر شوقي وكيل أعمال النجم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر مفاجأة جديدة بشأن موقف اللاعب من الاستمرار مع المنتخب الفترة القادمة.علق الإعلامى خالد الغندور على استدعاء حسام البدرى المدير للمنتخب الوطنى لمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب افيش البرتغالي لقائمة" الفراعنة.كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري عن الاستقرار على ضم 32 لاعبا في معسكر الفراعنة المقبل خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.وضع نادي الزمالك أمس الجمعة، اسم الطفل أدهم الكيكي على غرفة اللاعبين داخل النادي، من أجل تخليده بعدما توفى في الطريق إلى برج العرب لحضور كأس السوبر المصري سبتمبر الماضي.أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر نوفمبر المقبل.