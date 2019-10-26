عاشقة للإكسسوارات .. شاهد أبرز إطلالات أمينة خليل فى عيد ميلادها

يصادف اليوم السبت 26 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة أمينة خليل والتى أكملت اليوم عامها الـ 31، وتعد أمينة من النجمات اللواتي يخطفن النظر خلال ظهورها فى مختلف المناسبات.



تتمتع الفنانة أمينة خليل بذوق و استايل مختلف عن غيرها من النجمات مما يمنحها إطلالة لافته وأنيقة، فهى تعتمد على الأزياء فى أغلب الوقت على الأزياء التى تجمع بين الأناقة و البساطة و تبعد عن قطع الملابس المبهرجة و الغير المناسبة.



كما لفتت أمينة خليل الأنظار بحبها و عشقها للأرتداء الأكسسوارات المتنوعة و العصرية و التى تزيد من جمال إطلالتها، و تمنحها مظهرا جذابا و إطلالة متكاملة.