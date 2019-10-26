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منوعات

تحذير خطير.. الشامبو يتسبب في السمنة وزيادة الوزن

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:55 ص
الشامبو يتسبب في
الشامبو يتسبب في زيادة الوزن
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عزة عاطف
واجهت إحدى البلوجرز (مؤثرة في مجال الصحة) على شبكة الإنترنت، رد فعل قاسي بعدما حذرت المتابعين من أن الشامبو، معجون الأسنان، الماكياج، العطور، حتى إيصالات متاجر البقالة قد تزيد من وزنهم وتجعلهم بدناء.

كتبت «Eleni Chechopoulos» مؤثرة في انستجرام عن أشياء مثل صحة القناة الهضمية وموازنة الهرمونات وإزالة السموم والأكل الصحي، صدمت متابعيها اليوم بمعلومات غريبة لم يعرفوها من قبل.

قالت بأن المنتجات اليومية بما في ذلك الشامبو الذي يستخدمونه لغسل شعرهم، تحتوي على ما يسمى "السمنة المفرطة"، والتي تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن وفقًا للدايلي ميل.

فوفقًا للمعهد الوطني لدراسات الصحة البيئية تم صياغة المصطلح في عام 2006 لوصف نوع معين من المواد الكيميائية التي تؤثر على الهرمونات، وتُعرف هذه المواد الكيميائية باسم اضطرابات الغدد الصماء.

وعلى وجه التحديد فإن اضطرابات الغدد الصماء تعطل الهرمونات المشاركة في تنظيم الوزن، وأشارت إلى أن مضادات الميكروبات بما في ذلك "التريكلوسان والتريكلوكربان" قد تم حظرها من صابون اليد والجسم من قبل إدارة الأغذية والعقاقير لأنها يمكن أن تؤثر على وظائف الغدة الدرقية.

ولكن لا يزال من الممكن العثور على هذه المواد الكيميائية في معجون الأسنان، غسول الفم والوجه، صابون الصحون، مزيل العرق، المكياج وصابون اليد، والتي يمكن أن تؤثر على الغدد وبالتالي الهرمونات التي تتسبب في زيادة الوزن.
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