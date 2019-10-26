بعد فقدان جزء من وزنها.. أحلام تستعرض رشاقتها بـ سالوبيت جينز.. صور

شاركت الفنانة الخليجية أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



ظهرت أحلام فى الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت سالوبيت جينز أنيق كشف عن تخلصها من الوزن الزائد وقوامها الرشيق، وانتعلت حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عال باللون الفوشيا، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.



أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة بشكل عشوائى، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على أحمر شفاه باللون الفوشيا، وأكملت إطلالتها بسلسلة طويلة.





