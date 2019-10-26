على فترات متقطعة.. أمطار غزيرة منذ ساعات الصباح على شمال سيناء

وجهت لجنة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بفصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول، حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، والتوعية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار، حرصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء والتأكد من نظافة أسطح المدارس، وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها.





وطالب محمد شبل مدرب تنمية بشرية، بسرعة تشكيل فرق إغاثة من شباب متطوع يكون على رأسهم الفرق الكشفية في كل محافظة ومدينة لتنفيذ المهام الآتية: تحذير المارة وسائقي السيارات في الطرق والشوارع وإبعادهم عن البلاعات المفتوحة وأعمدة الإنارة والأماكن ذات المنسوب العالي من الماء، وتسهيل سير المشاة من الأماكن المحاطة بالمياه من كل جانب عن طريق وضع عتبات من الطوب أو إخلاء مساحة من المياه وتصريفها في أي مكان مناسب، إلى جانب معاونة رجال الصرف في نزح المياه من الأماكن المغمورة بالمياه وتسهيل مهامهم وتحديد طرق بديلة عن الطرق المغمورة بالمياه ومتابعة وتسهيل الانسياب المروري من تلك الطرق مع عمل إحصاء بأكثر الأماكن تضررا من المياه وإبلاغها أولا بأول للمسئول عن نزح المياه في المنطقة.

تعرضت محافظة شمال سيناء إلى هطول أمطار غزيرة على فترات متقطعة منذ ساعات الصباح اليوم، السبت، بمختلف مراكز المحافظة وسط توقعات بوصول سيول من مخرات الأودية بمركزي الحسنة ونخل.ومن جانبه.. أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، استمرار رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بمديريات وأجهزة الخدمات بالمحافظة، وذلك لمواجهة الظروف الجوية وعدم استقرار الأحوال الجوية.وأكد اللواء محمد شوشة المحافظ، تشكيل غرفة عمليات في مديريات الخدمات لمتابعة حالات الطوارئ، وضرورة التنسيق بين الإسعاف وغرف العمليات وجميع الجهات المعنية لمواجهة الحالات الطارئة وسرعة التعامل معها بكل سرعة.. علاوة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة حتى يتم الانتهاء من حالة التقلبات الجوية واستقرار الأوضاع في المحافظة.وتتابع غرف عمليات الأرصاد الجوية والرى والموارد المائية بشمال سيناء، تطورات الظروف الجوية والتأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية في حالة أي تطورات.. مع استعداد جميع الأجهزة المعنية للقيام بدورها وفقا للخطة المعدة لمواجهة مخاطر السيول.وأعطى المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع قطاعات الشركة والعمل على تجهيز كل وحدات الطوارئ وفرق التدخل السريع مجهزه بجميع المهمات والأجهزة والسيارات لمواجهة أي طوارئ، كما ناشد جميع المواطنين بإبلاغ الشركة أو الهندسة التابع لها أي عطل والابتعاد التام عن أي مصدر للكهرباء سواء كانت أعمدة أو صناديق توزيع أو محولات وأسلاك وفصل الكشافات لما لها من خطورة شديدة على حياة المواطنين.وأعلن اللواء أمجد إبراهيم الراعية، مدير عام بحيرة البردويل بشمال سيناء، إيقاف الصيد ببحيرة البردويل، يومى السبت والأحد الموافق 26-27/ 10/ 2019، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، خشية ارتفاع الأمواج الأمر الذي قد يعرض الصيادين لخسائر وأضرار.