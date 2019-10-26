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أخبار العالم

قيادي بفتح: قرار ماليزيا فتح سفارة معتمدة يمثل نقطة انطلاق لدولة فلسطين المستقلة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:08 م
أمين سر اللجنة المركزية
أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب
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أ ش أ
أشاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، اليوم السبت، بإعلان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عزم ماليزيا فتح سفارة معتمدة لها في فلسطين، تعمل بشكل مؤقت من الأردن.
وقال الرجوب -في تصريحات لوكالة أنباء "برناما" الماليزية- "إن هذه الخطوة تعد نقطة انطلاق ماليزيا لفتح سفارتها في دولة فلسطين المستقلة مستقبلا، ونأمل أن نرى علم ماليزيا في القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة، أشكر الحكومة الماليزية على هذا القرار الشجاع".
وحث الرجوب جميع الدول الإسلامية التي لم تعتمد بعد سفارتها لفلسطين على الاقتداء بخطوة ماليزيا.
وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قد أعلن أمس الجمعة أن بلاده تعتزم افتتاح سفارة لدى فلسطين في الأردن، وذلك في كلمة له خلال مشاركته في القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز في باكو عاصمة آذربيجان،
وأضاف مهاتير "إن فلسطين لا تزال محتلة وسكانها يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقوات الاحتلال تواصل توسيع مخططات الاستيطان غير الشرعي على الأراضي التي تنتمي إلى الفلسطينيين".
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