Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

علماء أمريكيون يتوصلون إلى جين لعلاج أمراض المناعة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
معمل
معمل
Advertisements
أ ش أ
في اكتشاف جديد يمكن أن يساعد في الوصول إلى علاجات جديدة للأمراض المناعية مثل مرض التصلب العصبي المتعدد، تمكن علماء أمريكيون من تحديد جين وعائلة من البروتينات الضرورية لتشكيل خلايا "تى" (T) ناضجة في نظام المناعة.

وتعتبر الخلايا التائية جزءًا أساسيًا من الدفاعات المناعية لجسم الإنسان، ما يساعدها في مقاومة الجراثيم التي تسبب أمراض السرطان وغيرها من الأمراض.

وقال الباحثون في المركز الطبي التابع لمستشفى "سينسيناتى" للأطفال، الذين أجروا الدراسة، إن تجاربهم تظهر أن بروتين منشط عامل النسخ (AP-1) أمر بالغ الأهمية في تمهيد الطريق للعمليات الميكروبيولوجية فى نواة الخلايا التائية غير الناضجة المبكرة التى تسمح للخلايا بالتشكل بشكل صحيح.

ولكى تنشط الخلايا التائية وتنضج، أوضح العلماء أن بروتين عامل النسخ (AP-1) يجب أن يسد فى فتح "الكروماتين"، وهو مزيج من الحمض النووي والبروتينات التي تشكل محتويات نواة خلية،والوظائف الأساسية للكروماتين هي: حزم الحمض النووي في أصغر حجم لاحتوائه في الخلية ولتعزيز الحمض النووي للسماح للانقسام الخيطي، ومنع تلف الحمض النووي.

وفى التجارب التى قام بها العلماء لتثبيط بروتين منشط عامل النسخ (AP-1) فى الخلايا التائية المبكرة، لم يفتح "الكروماتين" كما هو مفترض ولم تتشكل الخلايا التائية أو تعمل بشكل صحيح .. ما يجعل النتيجة مهمة هي أن عامل النسخ (AP-1 ) يتراكم ويؤثر على العمليات الجزيئية في مواقع تسمى خطر المجازفة.

ومواقع الخطر هي مواقع على الكروماتين تكون عرضة للطفرة الجينية وترتبط بأمراض مناعية متعددة ، مثل أمراض الأمعاء الالتهابية أو الحساسية أو التصلب العصبي المتعدد.
Advertisements

ترشيحاتنا

موقف محرج.. مشجع يحاول تقبيل مراسلة على الهواء.. وهكذا كان رد فعلها

ناسا: الإعصار الذي يضرب السواحل المصرية حدث نادر

تعرف على تطورات مي كساب الصحية بعد وضع مولودها الثالث

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 26 - 10 -2019 ..فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 26 - 10 - 2019 ..فيديو

عاد من جديد.. تركي آل الشيخ يفتح صفحة جديدة مع الأهلي ويوجه رسالة مهمة للخطيب.. تفاصيل

Advertisements

النهاردة آخر يوم.. الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والسيول ..فيديو

مأساة في ليلة الزفاف.. عريس يصاب بالصمم ويفقد حاستي التذوق والشم

تعليق مثير من مرتضى منصور على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك فى أزمة بسبب جروس.. تفاصيل

دعاء تكفير ذنب الزنا .. 4 كلمات قبل الموت تجعل الله يغفره لك

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة ضرب إعصار لـ مصر ..فيديو

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يعلن فتح صفحة جديدة مع الأهلي.. مرتضى منصور يعود لمهاجمة الخطيب.. محمد صلاح يقترب من معادلة رقم تاريخي لأسطورة ليفربول

أهلا بالفرسان.. شوبير يعلق على منشور تركي آل الشيخ للمصالحة مع الأهلي

عاد لمهاجمة الخطيب.. مرتضى منصور: انا مش طرطور لأقيل ميتشو.. فيديو

عاد من جديد.. تركي آل الشيخ يفتح صفحة جديدة مع الأهلي ويوجه رسالة مهمة للخطيب.. تفاصيل

محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم تاريخي لأسطورة ليفربول.. تفاصيل

مرتضى منصور: الأهلي يحاول خطف شعار مدرسة الفن والهندسة من الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخطط.. ريم البارودي تخطف الأنظار في دبى

بفستان وبالطو.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عاشقة للإكسسوارات .. شاهد أبرز إطلالات أمينة خليل فى عيد ميلادها