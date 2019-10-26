نقل أنثى باندا عمرها عام لمنزل جديد فى حديقة حيوان بغرب اليابان

أعلنت إدارة مدينة ملاهى ادفانتشور وورلد عن نقل أنثى باندا عملاقة عمرها عام واحد لمنزل جديد فى حديقة الحيوان بغرب اليابان حتى يمكنها الاعتماد على نفسها بعيدا عن أمها.



وكانت انثى الباندا واسمها "سابين" تعيش مع والدتها روهين فى مدينة الملاهى منذ مولدها فى شهر أغسطس من العام الماضى .



وتزن الباندا حاليا 37.4 كيلوجرام وبدأت مؤخرا فى تناول عيدان أخشاب البامبو بعد فطامها من الرضاعة.



يذكر أن الباندا "سابين" كانت تزن عند مولدها 75 جراما مما جعلها أصغر حيوان باندا يولد فى الحديقة.