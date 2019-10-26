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أخبار البلد

اهم الاخبار.. مجلس الأعمال المصري الأوروبي: سفير مصر في لندن بذل جهودا دبلوماسية فائقة لرفع قيود الرحلات الجوية على شرم الشيخ.. حل أزمة سد النهضة على مائدة اجتماع وزراء خارجية مصر والعراق والأردن

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:57 ص
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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رامى المهدي
نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأنين المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

مجلس الأعمال المصري الأوروبي: سفير مصر في لندن بذل جهودا دبلوماسية فائقة لرفع قيود الرحلات الجوية على شرم الشيخ.

أكد محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن قرار بريطانيا برفع القيود عن الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، جاء وفقا لجهود حثيثة من وزارة الخارجية المصرية التي لعبت دورا محوريا في المباحثات الثنائية وتقريب الرؤى بين الجانب المصري والبريطاني، من خلال نقل الصورة الحقيقية لما تتمتع به مصر من سلامة واستقرار وضمان أمن السائحين.. للمزيد اضغط هنا

حل أزمة سد النهضة على مائدة اجتماع وزراء خارجية مصر والعراق والأردن

وفي اهم الاخبار، عقد وزراء خارجيّة مصر والعراق والأردن، اليوم، اجتماعًا ثلاثيًّا على هامش أعمال القمة الثامنة عشر لدول حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان.. للمزيد اضغط هنا

عاد من جديد.. تركي آل الشيخ يفتح صفحة جديدة مع الأهلي ويوجه رسالة مهمة للخطيب.. تفاصيل

كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي، دعمه للنادي الأهلي من جديد.. للمزيد اضغط هنا

محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم تاريخي لأسطورة ليفربول.. تفاصيل

كما جاء بـ اهم الاخبار أنه اقترب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، من تحطيم رقم تاريخي لأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد بعد تسجيله الهدف الرابع في فوز ناديه 4/ 1 على جينك البلجيكي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. للمزيد اضغط هنا

احمد فلوكس ينشر صورة من حفل زفاف الملازم أحمد عبداللطيف

وفي اهم الاخبار أنه نشر الفنان أحمد فلوكس صورة من حفل زفاف الملازم أحمد عبداللطيف أحد ضباط الصاعقة والذي أصيب في مواجهات مع الجماعات الإرهابية في سيناء ببتر في قدمه.. للمزيد اضغط هنا

السر وراء الموت المفاجئ بالسجائر الإلكترونية.. تقرير جديد

وجاء بـ اهم الاخبار أنه كان من المفترض أن تكون السجائر الإلكترونية بمثابة رادع صحي وآمن للمدخنين بشراهة لكي تساعدهم على التوقف، لكنها مؤخرًا أثبتت أنها قاتلة أكثر ألف مرة من السيجارة العادية.. للمزيد اضغط هنا
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