استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 26 - 10 - 2019

استقرت أسعار صرف العُملات الأجنبية اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 مقارنة بأمس ، وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار العملات بحسب البنك المركزي المصري:

- سعر صرف الدولار اليوم

16.0911 جنيه للشراء

16.1911 جنيه للبيع

- سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم

17.9146 جنيه للشراء

18.0324 جنيه للبيع

- سعر صرف الجنيه الإسترليني

20.7634 جنيه للشراء

20.8811 جنيه للبيع

- سعر صرف الفرنك السويسري

16.2523 جنيه للشراء

16.3652 جنيه للبيع

- سعر صرف 100 ين يابانى

14.8221 جنيه للشراء

14.9256 جنيه للبيع

- سعر صرف اليوان الصيني

2.2713جنيه للشراء