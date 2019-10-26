استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 26 - 10 - 2019

استقرت أسعار صرف العُملات الأجنبية اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 مقارنة بأمس، وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار العملات بحسب البنك المركزي المصري:
- سعر صرف الدولار اليوم
16.0911 جنيه للشراء
16.1911 جنيه للبيع
- سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم
17.9146 جنيه للشراء
18.0324 جنيه للبيع
- سعر صرف الجنيه الإسترليني
20.7634 جنيه للشراء
20.8811 جنيه للبيع
- سعر صرف الفرنك السويسري
16.2523 جنيه للشراء
16.3652 جنيه للبيع
- سعر صرف 100 ين يابانى
14.8221 جنيه للشراء
14.9256 جنيه للبيع
- سعر صرف اليوان الصيني
2.2713جنيه للشراء
2.2957 جنيه للبيع