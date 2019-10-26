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أخبار العالم

بسبب مقاطعة أبقار إسرائيل.. الاحتلال يفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:54 ص
الاحتلال يفرض عقوبات
الاحتلال يفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
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سمر صالح
ذكرت قناة "كان" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية، بسبب استمرار مقاطعتها للأبقار الإسرائيلية.

وقالت "كان" إنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للضغط على الحكومة الفلسطينية في رام الله، لإجبارها على التراجع عن قرارها بمقاطعة استيراد الأبقار والمواشي الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى خلافات عميقة في القيادة الفلسطينية وتضارب في الآراء حول الخطوة التي يقودها رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مدعيًا، نقلًا عن مصادر قال إنها فلسطينية، أن الخلاف وصل إلى تلويح اشتية بالاستقالة إذا أُجبر على التراجع عن القرار.
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