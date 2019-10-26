Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نصائح للتخلص الكرش في شهر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:09 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
يعتبر التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن "الكرش"، من أصعب التحديات التي تواجهكِ عندما تتبعين حمية غذائية، فدهون البطن من الأشياء التي يصعب التخلص منها سريعًا، مما يجعلكِ في حاجة لنظام غذائي ورياضي خاص لملاحظة الفرق، لذلك قدم خبير التغذية الدكتور أحمد صبري أفضل وأسرع الطرق لحرق دهون المعدة فى شهر.

- اشربي الماء: قد يدفعكِ الشعور بالعطش إلى تناول الطعام لذلك اشربي كوبًا من الماء البارد وانتظري بضع دقائق ومن ثم ابدئي في تناول الطعام وستفاجئين بمدى فعاليتها في انقاص الوزن وتخسيس البطن.

- نوّعي بطعامك: أكثري من تناول الخضروات والفواكه مثل: الفلفل الأخضر، التفاح، السبانخ، الطماطم، إضافةً لتناول حصص كافية من البروتينات.

- ابتعدي عن المشروبات الغازية: لأن المشروبات الغازية تحتوي على سعرات حرارية أكثر من موزة كبيرة، بالإضافة إلى عدم احتوائها على أي قيمة غذائية، وأغلب تلك السعرات الحرارية تأتي من كميات سكر عالية قد يصعب على الجسم التعامل معها مما يجعلها تتحول إلى دهون حول منطقة البطن.

- امتنعي عن تناول الوجبات السريعة: الوجبات السريعة واحدة من أصعب المشاكل التي تواجه من يحاول التخلص من الدهون في منطقة البطن، لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية والدهون التي تتسبب في تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف، لذلك ابتعدي عن تناولها واستبدليها بالوجبات الصحية مثل السلطة بدون الدجاج والبطاطا المقلية إن كنتِ تريدين تخسيس البطن لتصبحي رشيقة وجذابة.

- تناولي الطعام ببطء: تناول الطعام ببطء أسرع طريقة لإنقاص الوزن وتخسيس البطن، كما أنها تعمل على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتجنبكِ الإفراط في تناول الطعام لأنها تشعركِ بالشبع وتحسن أداء جهازكِ الهضمي.

- النوم بعد تناول الطعام مباشرة ممنوع.

- المشي: المشي لمسافات طويلة يساعد على حرق الدهون في جميع أجزاء الجسم بما في ذلك البطن.

- مارسي التمارين الرياضية: هناك تمارين رياضية سهلة يمكن ممارستها لحرق الدهون مثل حمل الأوزان، ركوب الدراجة، والتجديف لأنها تساعد على بناء ورفع اللياقة البدنية.

- تناول الزبادى بالليمون فى العشاء يقلل محيط البطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخلص من الكرش فى يومين .. 13 طريقة لحرق دهون البطن

تخلص من الكرش..روشتة الماء الدافئ للقضاء على دهون البطن

ترشيحاتنا

قرية وحيدة تأثرت.. محافظ الغربية: نستعد للأمطار من شهر سبتمبر

مأساة في ليلة الزفاف.. عريس يصاب بالصمم ويفقد حاستي التذوق والشم

شاهد.. إصابة ممثلة عراقية شهيرة في مظاهرات بغداد

بعد تناول الطعام لا تفوتها.. مشروبات لإنقاص الوزن وعلاج عسر الهضم

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة ضرب إعصار لـ مصر ..فيديو

السر وراء الموت المفاجئ بالسجائر الإلكترونية.. تقرير جديد

Advertisements

النهاردة آخر يوم.. الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والسيول ..فيديو

مأساة في ليلة الزفاف.. عريس يصاب بالصمم ويفقد حاستي التذوق والشم

تعليق مثير من مرتضى منصور على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك فى أزمة بسبب جروس.. تفاصيل

دعاء تكفير ذنب الزنا .. 4 كلمات قبل الموت تجعل الله يغفره لك

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة ضرب إعصار لـ مصر ..فيديو

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يعلن فتح صفحة جديدة مع الأهلي.. مرتضى منصور يعود لمهاجمة الخطيب.. محمد صلاح يقترب من معادلة رقم تاريخي لأسطورة ليفربول

أهلا بالفرسان.. شوبير يعلق على منشور تركي آل الشيخ للمصالحة مع الأهلي

عاد لمهاجمة الخطيب.. مرتضى منصور: انا مش طرطور لأقيل ميتشو.. فيديو

عاد من جديد.. تركي آل الشيخ يفتح صفحة جديدة مع الأهلي ويوجه رسالة مهمة للخطيب.. تفاصيل

محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم تاريخي لأسطورة ليفربول.. تفاصيل

مرتضى منصور: الأهلي يحاول خطف شعار مدرسة الفن والهندسة من الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخطط.. ريم البارودي تخطف الأنظار في دبى

بفستان وبالطو.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عاشقة للإكسسوارات .. شاهد أبرز إطلالات أمينة خليل فى عيد ميلادها