نصائح للتخلص الكرش في شهر

يعتبر التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن "الكرش"، من أصعب التحديات التي تواجهكِ عندما تتبعين حمية غذائية، فدهون البطن من الأشياء التي يصعب التخلص منها سريعًا، مما يجعلكِ في حاجة لنظام غذائي ورياضي خاص لملاحظة الفرق، لذلك قدم خبير التغذية الدكتور أحمد صبري أفضل وأسرع الطرق لحرق دهون المعدة فى شهر.



- اشربي الماء: قد يدفعكِ الشعور بالعطش إلى تناول الطعام لذلك اشربي كوبًا من الماء البارد وانتظري بضع دقائق ومن ثم ابدئي في تناول الطعام وستفاجئين بمدى فعاليتها في انقاص الوزن وتخسيس البطن.



- نوّعي بطعامك: أكثري من تناول الخضروات والفواكه مثل: الفلفل الأخضر، التفاح، السبانخ، الطماطم، إضافةً لتناول حصص كافية من البروتينات.



- ابتعدي عن المشروبات الغازية: لأن المشروبات الغازية تحتوي على سعرات حرارية أكثر من موزة كبيرة، بالإضافة إلى عدم احتوائها على أي قيمة غذائية، وأغلب تلك السعرات الحرارية تأتي من كميات سكر عالية قد يصعب على الجسم التعامل معها مما يجعلها تتحول إلى دهون حول منطقة البطن.



- امتنعي عن تناول الوجبات السريعة: الوجبات السريعة واحدة من أصعب المشاكل التي تواجه من يحاول التخلص من الدهون في منطقة البطن، لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية والدهون التي تتسبب في تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف، لذلك ابتعدي عن تناولها واستبدليها بالوجبات الصحية مثل السلطة بدون الدجاج والبطاطا المقلية إن كنتِ تريدين تخسيس البطن لتصبحي رشيقة وجذابة.



- تناولي الطعام ببطء: تناول الطعام ببطء أسرع طريقة لإنقاص الوزن وتخسيس البطن، كما أنها تعمل على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتجنبكِ الإفراط في تناول الطعام لأنها تشعركِ بالشبع وتحسن أداء جهازكِ الهضمي.



- النوم بعد تناول الطعام مباشرة ممنوع.



- المشي: المشي لمسافات طويلة يساعد على حرق الدهون في جميع أجزاء الجسم بما في ذلك البطن.



- مارسي التمارين الرياضية: هناك تمارين رياضية سهلة يمكن ممارستها لحرق الدهون مثل حمل الأوزان، ركوب الدراجة، والتجديف لأنها تساعد على بناء ورفع اللياقة البدنية.



- تناول الزبادى بالليمون فى العشاء يقلل محيط البطن.