يصيبك بأمراض خطيرة.. تعرف على أضرار الريجيم القاسي

حذر الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، من اتباع الرجيمات القاسية التي تعمل على المدى القصير فقط، لأنها تؤدي إلى التالي:
١-خسارة الكتلة العضلية وترهل الجسم
٢-سقوط الشعر وذبول البشرة والأظافر وهشاشة العظام
٣-الشعور الدائم بالجوع القارص وزيادة الشراهة والخروج الدائم عن النظام (تذكر كم مرة هجمت على الثلاجة في منتصف الليل من شدة الجوع؟)
٤-شعور دائم بالإحباط والاكتئاب والتوتر
٥-صعوبة في الاستيقاظ وصعوبة في النوم.
١-خسارة الكتلة العضلية وترهل الجسم
٢-سقوط الشعر وذبول البشرة والأظافر وهشاشة العظام
٣-الشعور الدائم بالجوع القارص وزيادة الشراهة والخروج الدائم عن النظام (تذكر كم مرة هجمت على الثلاجة في منتصف الليل من شدة الجوع؟)
٤-شعور دائم بالإحباط والاكتئاب والتوتر
٥-صعوبة في الاستيقاظ وصعوبة في النوم.
٦-انخفاض نسب كل هرمونات الجسم البنائية (هرمون الذكورة والنمو GH)
7-انخفاض معدلات الأيض الغذائي (معدلات حرق الدهون) مما يسبب ثبات الوزن