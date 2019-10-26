يصيبك بأمراض خطيرة.. تعرف على أضرار الريجيم القاسي

٦-انخفاض نسب كل هرمونات الجسم البنائية (هرمون الذكورة والنمو GH)





7-انخفاض معدلات الأيض الغذائي (معدلات حرق الدهون) مما يسبب ثبات الوزن

حذر الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، من اتباع الرجيمات القاسية التي تعمل على المدى القصير فقط، لأنها تؤدي إلى التالي:١-خسارة الكتلة العضلية وترهل الجسم٢-سقوط الشعر وذبول البشرة والأظافر وهشاشة العظام٣-الشعور الدائم بالجوع القارص وزيادة الشراهة والخروج الدائم عن النظام (تذكر كم مرة هجمت على الثلاجة في منتصف الليل من شدة الجوع؟)٤-شعور دائم بالإحباط والاكتئاب والتوتر٥-صعوبة في الاستيقاظ وصعوبة في النوم.