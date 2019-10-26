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مرأة

يصيبك بأمراض خطيرة.. تعرف على أضرار الريجيم القاسي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
حذر الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، من اتباع الرجيمات القاسية التي تعمل على المدى القصير فقط، لأنها تؤدي إلى التالي:
١-خسارة الكتلة العضلية وترهل الجسم

٢-سقوط الشعر وذبول البشرة والأظافر وهشاشة العظام

٣-الشعور الدائم بالجوع القارص وزيادة الشراهة والخروج الدائم عن النظام (تذكر كم مرة هجمت على الثلاجة في منتصف الليل من شدة الجوع؟)

٤-شعور دائم بالإحباط والاكتئاب والتوتر

٥-صعوبة في الاستيقاظ وصعوبة في النوم.

٦-انخفاض نسب كل هرمونات الجسم البنائية (هرمون الذكورة والنمو GH)

7-انخفاض معدلات الأيض الغذائي (معدلات حرق الدهون) مما يسبب ثبات الوزن
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