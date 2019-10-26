بنفس الإمكانيات.. sms تنافس واتس آب بشراسة

رغم قوة تطبيق المراسلات العالمي "واتساب" وما أنجزه في السنوات الماضية إلا أن الرسائل القصيرة عبر الهاتف قد تعود لتنافس هذا التطبيق بشراسة وبنفس الإمكانيات.





فقد تعاون عدد من الشركات الأمريكية لإعادة إحياء نظام RCS، ويرمز RCS إلى خدمات الاتصالات الغنية ويستخدم بيانات الهاتف "الداتا" أو الـ"وي فاي"، بحسب ما نشر موقع "indiatimes".





وهذا يعني أنه يمكن لأصحاب الهواتف الأندرويد إرسال واستقبال رسائل على هواتفهم في خانة الرسائل القصيرة SMS، وتتوفر به خصائص إرسال الصوت والملفات والصور وغيرها.





ومن المفترض أن تنطلق تلك الخدمة الجديدة في العام المقبل، على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، وهذه هي الخصائص التي توفرها RCS :

- يمكنهم إرسال رسائل بحد أقصى 8000 حرف بدلًا من 160 حرفا.

- يرى المستخدمون إذا كانت الرسالة قد قرأت أم لا.

- تبادل الصور ومقاطع الفيديو عبر التطبيق.

- إنشاء محادثات جماعية تصل لـ 100 شخص.

- تعمل الخدمة من خلال الواي فاي أو بيانات الهاتف.

- ستعمل هذه الخدمة في الولايات المتحدة أولًا.