احتجاجات لبنان والعراق تتصاعد والاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد مهلة البريكست.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

مجلس النواب يرفض تدخل البرلمان الأوروبي في شئون مصر

عشرات القتلى ومئات المصابين في احتجاجات العراق

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على أنقرة حال تشغيل صواريخ روسية

جاسوسة روسية تعود إلى بلادها بعد الإفراج عنها في الولايات المتحدة



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، السبت، رفض مجلس النواب لبيان البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وتابعت تطورات الاحتجاجات التي شابها العنف في لبنان والعراق، كما اهتمت بموافقة الاتحاد الأوروبي على طلب بريطانيا تمديد مهلة خروجها من الاتحاد.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن مجلس النواب وجه انتقادات عنيفة أمس الجمعة، للبرلمان الأوروبي، على خلفية قرارات انتهى إليها الأخير، تتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا في بيان له إلى رفضه القاطع لتلك القرارات باعتبارها «صادرة عن طرف غير ذي صفة، للتعليق على هذه المسألة»، استمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.



وأعرب المجلس عن دهشته من قرارات البرلمان الأوروبي الذي «أعطى لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول أوروبا، وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعض دوله من نقائص»، مشيرًا إلى أن تلك القرارات «تنبئ عن ازدواجية واضحة في النظر، وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان».



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن الاحتجاجات أصابت مظاهر الحياة بالشلل في أنحاء لبنان لليوم التاسع على التوالي، أمس، وشهدت ساحة الاعتصام الرئيسة في بيروت اشتباكًا بين متظاهرين وموالين لـ«حزب الله»، تبعته اشتباكات بين الأمن اللبناني وعناصر «حزب الله»، في حين رفض أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، كل مطالب المتظاهرين، وحذّر من فراغ يؤدي إلى الفوضى والانهيار، معتبرًا في كلمة له أمس أن «لبنان يمر بمرحلة حساسة وخطرة»، وأن ورقة الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة «خطوة أولى، لكنها لا تلبي الطموحات».



واهتمت صحيفة "الوطن" باستئناف حركة الاحتجاجية المطلبية وتفجر الأوضاع في المحافظات الجنوبية، وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، حسبما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان في بيان، وأكد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، سقوط عشرات القتلى من المتظاهرين وإصابة 1779 آخرين جراء إطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات العراقية ضد المتظاهرين في مناطق متفرقة من البلاد.



وأفادت صحيفة "البيان" بإصابة 77 فلسطينيًا بنيران الاحتلال أمس خلال الجمعة الـ 80 لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. فيما قال رئيس الوزراء محمد اشتية «إننا ماضون في الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي».



وبحسب موقع "24" الإخباري، أوقفت الشّرطة المغربيّة الجمعة سبعة أشخاص يُشتبه في تخطيطهم لأعمال إرهابيّة "نوعيّة" باسم تنظيم داعش، في عمليّة أسفرت أيضًا عن حجز أسلحة وذخائر، وأوضحت وزارة الداخليّة في بيان أنّ أفراد الخليّة "كانوا بصدد التحضير لتنفيذ سلسلة عمليّات إرهابيّة في المستقبل القريب، بتنسيق مع عناصر أجنبيّة لداعش بغية ضرب بنى تحتيّة حسّاسة ومواقع حيويّة".



دوليًا، نقلت صحيفة "الاتحاد" عن الولايات المتحدة تهديدها بفرض عقوبات على تركيا بشأن شرائها صواريخ "إس 400" الروسية إذا شغّلت أنقرة تلك المنظومة، وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية للصحافيين "هناك على الأرجح أشخاص أكثر تعقلا في أنقرة يقولون: لوجه الله، لا تشغلوا (الصواريخ الروسية)"، وقال المسؤول إنه لا يبدو أن أنقرة شغّلت المنظومة التي يخشى الحلف أن تساعد روسيا في تعزيز قدرتها على إسقاط طائرات وصواريخ غربية.



وقالت "الخليج" إن الاتحاد الأوروبي وافق على طلب لندن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يحدد موعدًا جديدًا للخروج، ما يتيح للبرلمان البريطاني المنقسم وقتًا لاتخاذ قرار بخصوص دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة.



ونقلت "البيان" عن وزارة الخارجية الروسية، قولها إن مواطنتها، ماريا بوتينا، التي سُجنت في الولايات المتحدة في أبريل بعد اعترافها بالعمالة لروسيا، سيُطلق سراحها من سجن أمريكي وستعود إلى موسكو اليوم السبت.



وبحسب موقع "24"، أقرت قاضية أمريكية يوم الجمعة قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب، وأمرت إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.