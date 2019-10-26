المصريون بفرنسا يدينون تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن المصري

أدانت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي عن محافظة فرساي بفرنسا ورئيس الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي ما صدر من البرلمان الأوروبي من إدانة لحقوق الإنسان في مصر ومن تدخله في الشأن المصري وسياسته.





وأضافت جادو أن الشأن المصري أولي باختصاصاته وأنه كان من الأجدر أن يناقش البرلمان الأوروبي مشكلاته والأزمات المتكررة في دول الاتحاد الأوروبي والمظاهرات والاعتقالات التي تمت في الفترة الأخيرة على يد الشرطة الفرنسية والاسبانية التي أخلت بكل تقاليد وبروتوكولات حقوق الإنسان.





واستطردت بأن دول الاتحاد الأوروبي تعاني مؤخرا من العديد من المشكلات الاقتصادية وأزمات إرهابية لم يتم السيطرة عليها وأيضا تفكك في دول الاتحاد نفسه لذلك كان يجب على البرلمان الأوروبي التركيز في مشكلاته وأن يحاول ضبط النفس مع الدول التي تتعرض للانتهاكات من قبل رجال الأمن وخاصة للمتظاهرين وأن يحدوا أيضا من كم الاعتقالات العشوائية بدون تحقق .



